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Регион
5 июня, 08:48

Уголовное дело возбуждено после отравления детей в лагере «Зарница» подо Ржевом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Тверской области возбудили уголовное дело после массового заболевания детей в загородном лагере «Зарница». Речь идет о признаках острой кишечной инфекции у отдыхающих в Ржевском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 4 июня из лагеря в инфекционное отделение медицинского учреждения доставили 14 детей. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход и результаты расследования контролирует Ржевская межрайонная прокуратура. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и причины массового заболевания детей.

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Напомним, накануне Life.ru писал о массовом недомогании школьников в детском лагере «Зарница» в Ржевском округе. Тогда сообщалось, что более 10 детей доставили в инфекционное отделение больницы. Из-за числа заболевших медучреждению пришлось срочно вызвать дополнительных сотрудников, которые не находились на смене. Всем детям оказывают необходимую помощь.

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Николь Вербер
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