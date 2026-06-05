Уголовное дело возбуждено после отравления детей в лагере «Зарница» подо Ржевом

В Тверской области возбудили уголовное дело после массового заболевания детей в загородном лагере «Зарница». Речь идет о признаках острой кишечной инфекции у отдыхающих в Ржевском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 4 июня из лагеря в инфекционное отделение медицинского учреждения доставили 14 детей. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход и результаты расследования контролирует Ржевская межрайонная прокуратура. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и причины массового заболевания детей.

Напомним, накануне Life.ru писал о массовом недомогании школьников в детском лагере «Зарница» в Ржевском округе. Тогда сообщалось, что более 10 детей доставили в инфекционное отделение больницы. Из-за числа заболевших медучреждению пришлось срочно вызвать дополнительных сотрудников, которые не находились на смене. Всем детям оказывают необходимую помощь.