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5 июня, 09:04

Драккары и щиты: Футболисты сборной Норвегии отправляются на ЧМ-2026 в образе викингов

Футболисты Норвегии снялись в образе викингов перед чемпионатом мира

Обложка © X / FIFAWCHQ

Обложка © X / FIFAWCHQ

Национальная сборная Норвегии по футболу представила командный снимок в стиле викингов. Фото приурочено к старту чемпионата мира.

Изображение опубликовано в официальном аккаунте FIFA. На кадре игроки одеты в соответствующие костюмы и вооружены.

Съёмка проходила у горного озера, по которому плывут драккары — узкие парусные ладьи древних скандинавов.

Всем будто всё равно на ЧМ: NYT увидела тревожный сигнал перед турниром
Всем будто всё равно на ЧМ: NYT увидела тревожный сигнал перед турниром

Ранее футбольная федерация Аргентины выпустила ролик с игроками сборной под трек «Патрики» российского рэпера Nasty Babe, а сам артист пообещал посвятить аргентинцам следующий трек. Напомним, действующим чемпионам мира вскоре предстоит защищать титул на групповом этапе против Австрии, Иордании и Алжира.

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Дарья Денисова
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