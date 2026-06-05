Драккары и щиты: Футболисты сборной Норвегии отправляются на ЧМ-2026 в образе викингов

Национальная сборная Норвегии по футболу представила командный снимок в стиле викингов. Фото приурочено к старту чемпионата мира.

Изображение опубликовано в официальном аккаунте FIFA. На кадре игроки одеты в соответствующие костюмы и вооружены.

Съёмка проходила у горного озера, по которому плывут драккары — узкие парусные ладьи древних скандинавов.

Ранее футбольная федерация Аргентины выпустила ролик с игроками сборной под трек «Патрики» российского рэпера Nasty Babe, а сам артист пообещал посвятить аргентинцам следующий трек. Напомним, действующим чемпионам мира вскоре предстоит защищать титул на групповом этапе против Австрии, Иордании и Алжира.