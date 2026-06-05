Песков — о выходках атлетов Украины из-за флага РФ: Надо уважать победителей
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Демонстративные выходки украинских спортсменов, которые закрывают лица перед флагом России и затыкают уши, когда играет наш гимн, напрасны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Зря они это делают, надо уважать победителей», — сказал он журналистам.
Напомним, ранее украинская гимнастка София Краинская закрыла глаза и уши во время гимна России на чемпионате Европы среди юниорок в Варне. Это был первый крупный международный турнир для российских спортсменок с флагом и гимном за пять лет.
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