Песков — о выходках атлетов Украины из-за флага РФ: Надо уважать победителей

Демонстративные выходки украинских спортсменов, которые закрывают лица перед флагом России и затыкают уши, когда играет наш гимн, напрасны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зря они это делают, надо уважать победителей», — сказал он журналистам.

Напомним, ранее украинская гимнастка София Краинская закрыла глаза и уши во время гимна России на чемпионате Европы среди юниорок в Варне. Это был первый крупный международный турнир для российских спортсменок с флагом и гимном за пять лет.