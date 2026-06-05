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5 июня, 08:50

Песков — о выходках атлетов Украины из-за флага РФ: Надо уважать победителей

Обложка © ТАСС / Игорь Ленкин

Обложка © ТАСС / Игорь Ленкин

Демонстративные выходки украинских спортсменов, которые закрывают лица перед флагом России и затыкают уши, когда играет наш гимн, напрасны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зря они это делают, надо уважать победителей», — сказал он журналистам.

Показательная ненависть: зачем украинским гимнасткам велят затыкать уши под гимн России
Показательная ненависть: зачем украинским гимнасткам велят затыкать уши под гимн России

Напомним, ранее украинская гимнастка София Краинская закрыла глаза и уши во время гимна России на чемпионате Европы среди юниорок в Варне. Это был первый крупный международный турнир для российских спортсменок с флагом и гимном за пять лет.

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Александра Вишнякова
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