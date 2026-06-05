Жуков вспомнил, как «Иванушки» отказались от фита с грубой фразой

Сергей Жуков поделился историей о том, как участники группы «Иванушки International» отказались записывать с ним совместную песню до выхода хита «Алёшка». Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Артист рассказал, что связался с продюсерским центром и предложил записать совместную песню, однако получил резкий отказ. Как утверждает Жуков, на другом конце линии сначала последовало молчание, после чего прозвучала фраза, которую он запомнил надолго, и разговор был завершён.

«Со всяким говном они не поют» — и короткие гудки», — сказал он.

Позже, отметил артист, эта ситуация стала для него эмоционально значимой, так как группа в тот момент уже собирала большие залы.

Ранее сообщалось, что у солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова выявлена налоговая задолженность, из-за которой ему ограничили выезд за пределы страны. Артист выстроил вокруг бренда «Руки Вверх!» полноценную бизнес-структуру и владеет рядом компаний, включая «Руки Вверх», «УК «Руки Вверх», «РВИ», а также долей в лейбле «РВ Мьюзик» и магазине одежды Nuw Store.