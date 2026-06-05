«Герань» ударила по пункту управления дронами ВСУ под Великим Бурлуком

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар нанесли с применением БПЛА «Герань» в районе населённого пункта Великий Бурлук. В Минобороны заявили, что объект относился к 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ.

В ведомстве также показали кадры уничтожения пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Удар, как уточнили в Минобороны, нанесли специалисты войск беспилотных систем.

Другие подробности о последствиях поражения объекта в сообщении не приводятся.