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5 июня, 08:54

«Герань» ударила по пункту управления дронами ВСУ под Великим Бурлуком

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар нанесли с применением БПЛА «Герань» в районе населённого пункта Великий Бурлук. В Минобороны заявили, что объект относился к 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ.

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В ведомстве также показали кадры уничтожения пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Удар, как уточнили в Минобороны, нанесли специалисты войск беспилотных систем.

Другие подробности о последствиях поражения объекта в сообщении не приводятся.

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Марина Фещенко
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