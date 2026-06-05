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5 июня, 09:03

Песков заявил о продолжении «байденовского курса» на втягивание в конфликт

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

США отчасти продолжают тенденцию на втягивание в украинский конфликт, которая началась при бывшем президенте Джо Байдене. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

По словам представителя Кремля, позиция Белого дома выглядит одновременно последовательной и противоречивой.

«Позиция Белого Дома, она, с одной стороны, последовательная, с другой стороны, как все в мировых делах, весьма противоречива», — отметил Песков.

Он напомнил недавние слова госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины и поставках оружия Киеву.

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«Ну, мы, в целом, поддерживаем только одну сторону — это Украина, мы туда и оружие поставляем», — процитировал Песков позицию американской стороны.

Представитель Кремля заявил, что такой курс продолжается уже не первый год. По его словам, украинский конфликт стал «войной Байдена», поскольку именно при нём США были опосредованно втянуты в происходящее.

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«Это последовательно происходит. Это действительно война, которая была войной Байдена. Собственно, Байден опосредованно втянул США в этот конфликт. Отчасти эта тенденция продолжается», — добавил Песков.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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