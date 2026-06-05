В Кремле увидели у Трампа искреннее стремление к миру на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский лидер Дональд Трамп действительно стремится к урегулированию конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, это заметно не только по позиции американского лидера, но и по действиям отдельных участников его команды.

«Несмотря на существенные противоречия в заявлениях, важны конкретные дела. И по конкретным делам мы видим действительно искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта», — заявил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что администрация США отвлеклась от конфликта на Украине из-за кризиса вокруг Ирана. Однако, по его мнению, американсий лидер действительно хочет добиться мира на Украине.