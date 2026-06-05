ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 09:25

В Кремле увидели у Трампа искреннее стремление к миру на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский лидер Дональд Трамп действительно стремится к урегулированию конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, это заметно не только по позиции американского лидера, но и по действиям отдельных участников его команды.

«Несмотря на существенные противоречия в заявлениях, важны конкретные дела. И по конкретным делам мы видим действительно искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта», — заявил Песков.

Путин: России в украинском конфликте важны факты, а не оценки Рубио
Путин: России в украинском конфликте важны факты, а не оценки Рубио

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что администрация США отвлеклась от конфликта на Украине из-за кризиса вокруг Ирана. Однако, по его мнению, американсий лидер действительно хочет добиться мира на Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar