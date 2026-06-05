В России набирает обороты тренд «мама выходного дня»

В России набирает обороты новый тренд — «мама выходного дня», когда женщины добровольно отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами лишь периодически их навещают. Всё чаще матери подписывают мировые соглашения, отказываясь от долгих судов за право опеки, пишет «База».

Сторонницы такого подхода уверены, что папа такой же родитель, как и мама, и способен полноценно воспитывать ребёнка. К тому же мужчины зачастую больше зарабатывают, а дети нередко сами не против жить с отцом при нормальных семейных отношениях. Сама женщина получает возможность заниматься карьерой, ухаживать за собой и выстраивать собственную жизнь, что для многих становится решающим аргументом. Некоторые приводят в пример Турцию, где после развода дети традиционно остаются с отцами, поскольку женщины не готовы жертвовать собой ради быта.

Однако у тренда есть и жёсткие противники. Консервативная часть общества убеждена, что ребёнку нужна мать на постоянной основе, а у детей «мам-кукушек» могут возникнуть серьёзные проблемы в будущем. Есть и откровенно тёмная сторона — некоторые женщины используют такой формат в качестве мести, чтобы бывший муж в полной мере ощутил, насколько тяжело воспитывать детей одному. Подобная ситуация уже не выглядит здоровой и способна нанести ребёнку глубокую психологическую травму.

Ранее сообщалось, что родители-миллениалы всё чаще принимают естественные проявления взросления своих детей за психические расстройства. Психолог и гештальт-терапевт Егор Манышин рассказал, что такие родители приходят на приём уже с готовым «диагнозом». Чаще всего звучат аббревиатуры СДВГ, ТРЛ и ПРЛ, однако после обследования выясняется, что ребёнок абсолютно здоров. Он просто переживает пубертат и учится выражать эмоции.