ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 09:10

Песков: Путин остаётся открытым к диалогу с Западом

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Глава государства Владимир Путин сохраняет готовность к общению с западными лидерами, и для возобновления контактов европейским политикам нужно лишь проявить инициативу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спикер отметил, что в течение последних лет регулярно звучат обещания, в частности от президента Франции Эмманюэля Макрона, позвонить российскому лидеру, однако реальных шагов не следует. Подобная риторика часто расходится с делом.

Пресс-секретарь напомнил, что глава государства на протяжении пяти лет транслирует одну и ту же позицию. Он неоднократно подчёркивал: «Мы считаем, что это тупиковый путь развития, когда количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле».

Представитель администрации президента подчеркнул, что Москва никогда не была зачинщиком разрыва отношений. Нынешнее молчание — не выбор России. В Кремле уверены, что для исправления ситуации западным странам необходимо отказаться от тактики игнорирования.

«Если европейцы отойдут от своей парадигмы необщения с Россией, им достаточно взять трубку телефона и набрать номер», — подчеркнул Песков.

Песков заявил о надежде России на возобновление переговоров по Украине
Песков заявил о надежде России на возобновление переговоров по Украине

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал запустить переговорный процесс по Украине с участием европейских стран, заявив, что «пришло время сесть за стол переговоров». По его оценке, конфликт достиг стадии, требующей срочного политического решения.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar