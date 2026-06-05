Глава государства Владимир Путин сохраняет готовность к общению с западными лидерами, и для возобновления контактов европейским политикам нужно лишь проявить инициативу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спикер отметил, что в течение последних лет регулярно звучат обещания, в частности от президента Франции Эмманюэля Макрона, позвонить российскому лидеру, однако реальных шагов не следует. Подобная риторика часто расходится с делом.

Пресс-секретарь напомнил, что глава государства на протяжении пяти лет транслирует одну и ту же позицию. Он неоднократно подчёркивал: «Мы считаем, что это тупиковый путь развития, когда количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле».

Представитель администрации президента подчеркнул, что Москва никогда не была зачинщиком разрыва отношений. Нынешнее молчание — не выбор России. В Кремле уверены, что для исправления ситуации западным странам необходимо отказаться от тактики игнорирования.

«Если европейцы отойдут от своей парадигмы необщения с Россией, им достаточно взять трубку телефона и набрать номер», — подчеркнул Песков.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал запустить переговорный процесс по Украине с участием европейских стран, заявив, что «пришло время сесть за стол переговоров». По его оценке, конфликт достиг стадии, требующей срочного политического решения.