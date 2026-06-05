«В ущерб ребёнку»: В Госдуме объяснили, почему тренд на «мам выходного дня» опасен

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с критикой набирающего популярность явления, когда матери добровольно передают права на полную опеку отцам, а сами лишь навещают детей по выходным. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий назвала эту практику уступкой, которая не идёт на пользу ни женщинам, ни их сыновьям и дочерям.

«Я отношусь к этому отрицательно, потому что и мама, и папа должны ежедневно, ежечасно, ежеминутно присутствовать в жизни ребёнка. Речь идёт не только о физическом присутствии — речь идёт о моментах воспитательных, которые выстраивают родители по отношению к своим детям», — высказалась Останина.

Депутат признала, что понимает, почему женщины идут на такой шаг. Не в каждой семье удаётся цивилизованно договориться о совместном участии в воспитании. Однако, по её словам, равные права и обязанности родителей закреплены в Конституции.

«Использовать это право на воспитание ребёнка раз в неделю и раз в неделю выполнять свои обязательства со стороны, предположим, мамы, как в этой ситуации, конечно, недопустимо. Это в ущерб самому ребёнку», — подчеркнула спикер.

Она добавила, что такая модель не укрепит связь между матерью и ребёнком, а лишь создаст видимость отношений. В перспективе это может привести к обидам во взрослом возрасте. Ребёнок имеет право на полноценную семью, заключила Останина.

А ранее Life.ru писал, что папы в России стали чаще брать декрет из-за осознанного подхода к семье. В Госдуме уточнили, что рождение первого ребёнка сейчас всё чаще сдвигается к возрасту около 30 лет. Многие отцы уже более взвешенно и осознанно принимают решение о пополнении в семье и понимают, зачем им лично участвовать в уходе за малышом.