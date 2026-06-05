Российские войска провели серию мощных атак в ответ на агрессивные действия Киева против гражданских объектов. В период с 30 мая по 5 июня армия России осуществила один массированный и шесть групповых ударов.

Для поражения целей применялось высокоточное оружие морского, воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Под прицелом оказались стратегически важные узлы, задействованные в обеспечении украинских вооружённых формирований.

В оборонном ведомстве уточнили перечень уничтоженных целей. Среди них — предприятия оборонного комплекса, топливно-энергетические объекты, а также портовая и транспортная инфраструктура.

Помимо производственных мощностей, огневому воздействию подверглись военные аэродромы. Ликвидированы цеха, где собирали беспилотники, а также площадки для их хранения и запуска.

Отдельное внимание уделили пунктам временной дислокации личного состава противника. В результате операций поражены места скопления военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников.

Как сообщили в министерстве, масштабная операция стала закономерным ответом на недавние террористические атаки Украины по мирным территориям России.

Ранее Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» выразил уверенность в успехе российских бойцов, которые сейчас находятся на фронте. Завершая беседу, глава государства поблагодарил участников специальной военной операции и их товарищей. Он подчеркнул, что никаких сомнений в победе нет.