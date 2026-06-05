РФПИ подпишет соглашение о тоннеле между Чукоткой и Аляской с инжиниринговой компанией

Соглашение о проектировании тоннеля между Россией и США планирует подписать Российский фонд прямых инвестиций. О планах по новому международному инфраструктурному проекту рассказал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью программе ИС «Вести».

«Семь подписаний в различных сферах. И также будем двигаться по инфраструктурным проектам. Мы объявили о том, что подписываем с инжиниринговой компанией [соглашение] о проектировании уже туннеля между Россией и США», — сказал он.

По словам Дмитриева, инвестиционное взаимодействие продолжается несмотря на внешние попытки его осложнить. Фонд, как отмечается, намерен и дальше развивать международное экономическое сотрудничество.

Вчера Дмитриев на ПМЭФ анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, который уже называют проектом «Путин – Трамп». По словам главы РФПИ, самому тоннелю «быть», а такая инфраструктура важна не только экономически, но и с точки зрения двусторонних отношений и геополитики. Он также допустил, что на фоне будущего энергетического кризиса европейским странам ещё придётся обращаться к России за нефтью и газом.