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5 июня, 09:31

РФПИ подпишет соглашение о тоннеле между Чукоткой и Аляской с инжиниринговой компанией

Дмитриев: РФПИ подпишет соглашение о тоннеле между Чукоткой и Аляской

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Соглашение о проектировании тоннеля между Россией и США планирует подписать Российский фонд прямых инвестиций. О планах по новому международному инфраструктурному проекту рассказал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью программе ИС «Вести».

«Семь подписаний в различных сферах. И также будем двигаться по инфраструктурным проектам. Мы объявили о том, что подписываем с инжиниринговой компанией [соглашение] о проектировании уже туннеля между Россией и США», — сказал он.

По словам Дмитриева, инвестиционное взаимодействие продолжается несмотря на внешние попытки его осложнить. Фонд, как отмечается, намерен и дальше развивать международное экономическое сотрудничество.

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Вчера Дмитриев на ПМЭФ анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, который уже называют проектом «Путин – Трамп». По словам главы РФПИ, самому тоннелю «быть», а такая инфраструктура важна не только экономически, но и с точки зрения двусторонних отношений и геополитики. Он также допустил, что на фоне будущего энергетического кризиса европейским странам ещё придётся обращаться к России за нефтью и газом.

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Милена Скрипальщикова
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