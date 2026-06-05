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5 июня, 09:40

Российские военные за неделю освободили два населённых пункта в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные за неделю освободили два населённых пункта — Тихоновку в ДНР и Комсомольское в Запорожской области. Итоги боевой работы передали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что населённый пункт в Донецкой Народной Республике освободили бойцы Южной группировки. Второй посёлок, расположенный в Запорожской области, заняли силы группировки «Восток». Оба результата достигнуты благодаря решительным и активным наступательным операциям. Продвижение российских сил продолжается.

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Ранее сообщалось, что российские военные освободили сразу четыре населённых пункта: Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, а также Караичное и Бударки в Харьковской области. Наибольшего успеха добились подразделения группировки «Север». С 23 по 29 мая они установили контроль над Грановом и Нововасилевкой в Харьковской области, а также взяли Запселье и Рясное в Сумской области.

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Юлия Сафиулина
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