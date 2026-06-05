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Регион
5 июня, 09:25

Песков: РФ изначально предупреждала США о сложности урегулирования на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия изначально предупреждала США, что урегулирование украинского конфликта не будет простым. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ.

По словам представителя Кремля, в Вашингтоне сначала рассчитывали, что решить украинский кризис удастся быстро и без серьёзных сложностей. Однако речь идёт о слишком сложной проблеме, поэтому для её урегулирования требуется серьёзный и взвешенный подход.

«Они сначала думали, что это будет очень легко, — заметил представитель Кремля. — Мы с самого начала предупреждали, что легко это быть не может», — сказал Песков.

Путин заявил, что США отвлеклись от Украины из-за Ирана
Путин заявил, что США отвлеклись от Украины из-за Ирана

Ранее Владимир Путин также говорил, что Дональд Трамп не ожидал такой сложности в украинском урегулировании. По словам российского лидера, сам президент США публично признавал, что решение кризиса оказалось труднее, чем он предполагал. Путин отметил, что со стороны некоторые процессы могут казаться простыми, но при погружении в проблему выясняется, что в ней много неизвестных составляющих, и каждая из них имеет значение.

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Николь Вербер
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