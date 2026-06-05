«Бессознательный крик»: Что стоит за желанием матери затмить невесту в день свадьбы сына

Белое платье матери на свадьбе сына — не безумие, а громкий бессознательный крик и попытка перетянуть внимание на себя в день, который ей не принадлежит. Об этом сообщила психолог Ольга Арабина.

По словам специалиста, за таким жестом часто скрывается болезненный симбиоз с сыном и ревность к невестке как к сопернице. Такая мать психологически не отпустила ребёнка, ощущает себя главной женщиной в его жизни и не готова уступать этот трон.

«Иногда это эхо собственной нереализованности: возможно, у неё не было своей красивой свадьбы или счастливого брака, и теперь она пытается прожить чужой праздник. Здесь важна не паника, а твёрдые границы», — пояснила Арабина в разговоре с РИАМО.

Психолог дала рекомендации обеим сторонам. Сыну необходимо мягко, но однозначно дать понять, что приоритет — за его новой семьёй и за невестой. Невесте же не стоит вступать в открытую конкуренцию, это игра на чужом поле. Достаточно сохранять достоинство и уверенность в своём статусе.

Эксперт добавила, что такое поведение — тревожный сигнал созависимости, который стоит проработать с психологом, но точно не повод для смирительной рубашки.

Ранее Life.ru рассказывал, что свадьбы в России за последний год подскочили в цене примерно на четверть — сильнее всего удорожание ударило по оформлению торжества, чей рост составил почти 75 процентов. Проведение церемонии на выездной площадке в столице или области сейчас обходится в среднем в 700 тысяч рублей, а сервисный сбор за банкет, помимо прочего, вырос на 3 процента.