Депутат-националист Браун набирает популярность в Польше на фоне суда

Польский националист Гжегож Браун, ранее баллотировавшийся в президенты, оказался в центре нового скандала на фоне судебного процесса в Варшаве. Его обвиняют в антисемитизме и нарушении общественного порядка. Речь идет в том числе об инциденте в парламенте, где политик погасил менору огнетушителем. Об этом пишет Bloomberg.

У здания суда Брауна встречали сторонники с флагами. Сам он заявил, что разбирательство имеет для него политический смысл.

«Это дело гораздо масштабнее, оно не обо мне», – сказал депутат.

Он продвигает курс на выход Польши из Евросоюза, прекращение помощи Украине и нормализацию отношений с Россией. Такая повестка привлекает часть недовольных избирателей.

По данным опросов, партия «Конфедерация польской короны» уже набирает более 8% поддержки. Это может сделать её заметным игроком после парламентских выборов в следующем году.

Широкую известность Браун получил в 2023 году после скандала в польском сейме, где погасил ханукальную менору огнетушителем; сейчас против него идут судебные разбирательства по обвинениям в антисемитизме и нарушении общественного порядка.