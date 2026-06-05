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5 июня, 09:51

Американцы случайно выдали свой главный секрет: Над «Зоной 51» заметили истребитель-невидимку

В районе «Зоны 51» зафиксировали возможный прототип истребителя 6-го поколения

Обложка © Wikipedia / United States Air Force

Обложка © Wikipedia / United States Air Force

В небе над секретным полигоном «Зона 51» в Неваде мог быть зафиксирован летательный аппарат, который связывают с перспективным истребителем шестого поколения F-47. Об этом сообщает TWZ.

В районе «Зоны 51» зафиксировали возможный прототип истребителя 6 поколения. Фото © Х / ProjectFearX

В районе «Зоны 51» зафиксировали возможный прототип истребителя 6 поколения. Фото © Х / ProjectFearX

На видео, как утверждается, запечатлён летательный аппарат, по форме напоминающий перспективный американский истребитель F-47, который официально пока не представлен публике. Согласно опубликованным рендерам оборонных компаний, возможная конфигурация самолёта включает крыло типа «лямбда», широкую носовую часть, крупные передние горизонтальные стабилизаторы и двухдвигательную схему.

Отдельно отмечается, что по внешнему виду аппарат частично напоминает экспериментальный X-36, созданный McDonnell Douglas в 1990-х годах и позднее вошедший в структуру Boeing. Подлинность материалов на данный момент не подтверждена, а представители ВВС США отказались от комментариев по запросу журналистов.

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Ранее сообщалось, что в период холодной войны Военно-воздушные силы США использовали советские истребители МиГ-21 и МиГ-23 для испытательных полётов на секретной базе в Неваде, известной как «Зона 51». Американские спецслужбы и военные начиная с конца 1960-х годов закупали советскую авиационную технику для изучения её характеристик и тактических возможностей.

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Милена Скрипальщикова
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