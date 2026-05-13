ВВС США: Учебный самолёт T-38 Talon II потерпел крушение в Миссисипи

Учебный самолёт ВВС США потерпел крушение в штате Миссисипи. Оба пилота успели катапультироваться и выжили. Об инциденте сообщили представители 14-го учебного лётного крыла американских ВВС. Речь идёт о самолёте T-38 Talon II, который вылетел с базы Коламбус в штате Миссисипи.

Видео © X / Mario Nawfal

Что именно произошло с воздушным судном во время полёта, пока неизвестно. В релизе уточнили, что причины крушения сейчас устанавливают специалисты.

T-38 Talon II используют как учебный сверхзвуковой самолёт для подготовки пилотов ВВС США. После аварии военные начали проверку обстоятельств происшествия и технического состояния борта.

