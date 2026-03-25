ВВС США закупали и испытывали советские МиГ-21 и МиГ-23 над «Зоной 51»

Военно-воздушные силы США в период холодной войны проводили полёты на советских истребителях МиГ-21 и МиГ-23 на секретном объекте в штате Невада, известном под названием «Зона 51». Об этом пишет издание 19FortyFive.

Согласно материалу, американские спецслужбы и военные с конца 1960-х годов закупали советские боевые самолёты. В рамках этих усилий в распоряжении США оказались истребители МиГ-21, а позднее и МиГ-23, которые впоследствии доставили на закрытую авиабазу в Неваде.

«Однако необычность американской инициативы заключалась не только в том, что у них вообще был доступ к этим самолётам, но и в том, что американские пилоты регулярно летали на них в условиях имитации боевых действий. Цель состояла в том, чтобы точно понять, как советские истребители ведут себя в реальных условиях, а затем использовать эти знания для совершенствования американской тактики в будущих конфликтах», — говорится в статье.

