Второй Косенко: Муж Карины Каспарянц едва не бросил годовалую дочь в вольер к львице

Муж блогера Карины Каспарянц Оск Маркарян оказался в центре скандала после ролика из зоопарка в США. На видео мужчина подносит годовалую дочь к ограждению, за которым ходит львица. Он водит ребенком из стороны в сторону, наблюдая за реакцией дикого животного.

Муж блогера Карины Каспарянц вызвал критику из-за видео со львицей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ karinakasparyants

Каспарянц сняла происходящее и выложила в свои соцсети, назвав супруга «отцом года». Позже блогерша заявила, что это было весело, и допустила, что такой эпизод можно повторить. Сторис вскоре исчезла из соцсетей, однако пользователи успели сохранить запись. После этого Маркаряна резко раскритиковали за опасный поступок с маленьким ребенком.

Карина и Оск познакомились во время учебы в РАНХиГС и поженились в 2020 году. Пара воспитывает двоих детей — трехлетнего сына Монте и годовалую дочь Монику. Семья уже не впервые попадает в обсуждения. Ранее в Сети появлялся ролик с мужчиной, похожим на Маркаряна, в бане с девушками, но Каспарянц тогда отрицала слухи об измене.