ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 10:13

Известная блогерша стала участницей смертельного ДТП с BMW в Москве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ endi33_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ endi33_

В числе пострадавших в ДТ П с участием автомобиля BMW на улице Свободы в Москве оказалась блогерша Энди Кикнадзе. Об этом стало известно «Рен-ТВ».

Авария произошла на северо-западе столицы, когда водитель BMW не справился с управлением и врезался в мачту освещения. Находившийся за рулём мужчина погиб на месте происшествия. Пассажиры автомобиля, включая блогершу Энди Кикнадзе, были доставлены в медицинское учреждение.

На Камчатке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали два человека
На Камчатке в ДТП с пассажирским автобусом пострадали два человека

Ранее в Бурятии произошло обрушение временного деревянного моста, предназначенного для движения транспорта на период строительства новой переправы в районе населённого пункта Гусиха. На мост заехал тягач, перевозивший бульдозер. Вес техники, как утверждается, более чем в два раза превышал допустимую нагрузку для данной конструкции.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar