Известная блогерша стала участницей смертельного ДТП с BMW в Москве

В числе пострадавших в ДТ П с участием автомобиля BMW на улице Свободы в Москве оказалась блогерша Энди Кикнадзе. Об этом стало известно «Рен-ТВ».

Авария произошла на северо-западе столицы, когда водитель BMW не справился с управлением и врезался в мачту освещения. Находившийся за рулём мужчина погиб на месте происшествия. Пассажиры автомобиля, включая блогершу Энди Кикнадзе, были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее в Бурятии произошло обрушение временного деревянного моста, предназначенного для движения транспорта на период строительства новой переправы в районе населённого пункта Гусиха. На мост заехал тягач, перевозивший бульдозер. Вес техники, как утверждается, более чем в два раза превышал допустимую нагрузку для данной конструкции.