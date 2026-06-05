Путин сейчас заканчивает подготовку к выступлению на ПМЭФ-2026

Президент России Владимир Путин в настоящий момент заканчивает подготовку к выступлению на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Это не только выступление, а главным образом — это дискуссия, которая в рамках пленарной сессии состоится», — добавил он во время беседы в блогерской студии VK.

Напомним, что центральным событием ПМЭФ станет пленарное заседание, в котором примет участие президент России. Она стартует 5 июня в 15.00 по московскому времени, а её минимальная продолжительность, согласно замыслу организаторов, составит от двух часов.