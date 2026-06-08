Собор всех русских святых 2026: все небесные покровители России и страшное совпадение даты Оглавление Когда Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, в 2026 году История праздника: от митрополита Макария до 1918 года Духовный смысл праздника Какие святые входят в собор Икона «Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших» Что можно и нужно делать 14 июня Что нельзя делать в этот день Связь праздника с историей России Часто задаваемые вопросы Какого числа Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, 2026? Почему дата каждый раз разная? Чем отличается от Недели Всех Святых? Можно ли работать 14 июня? Где находится икона праздника? Почему праздник забыли на 300 лет? Будет ли крестный ход в 2026 году? Заключение Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, в 2026 году — 14 июня. История возникновения праздника в XVI веке, восстановление в 1918 году, традиции, икона, что можно и нельзя делать. 8 июня, 12:35 День Всех Святых, в земле Русской просиявших, 2026: дата и традиции праздника. Обложка © ChatGPT

Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, 2026 — это второе воскресенье после Троицы. В этом году праздник выпадает на 14 июня. Русская церковь прославляет всех угодников Божиих, которые жили на нашей земле, — от князей до простых мирян. Рассказываем, откуда взялся этот праздник, почему его забыли на три века и как правильно его провести.

Когда Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, в 2026 году

Дата переходящая. Праздник всегда выпадает на второе воскресенье после Троицы. В 2026 году Троица была 7 июня. Значит, День всех русских святых — 14 июня, воскресенье.

Не путайте с Неделей Всех Святых (первое воскресенье после Троицы). Там — все святые Вселенской церкви. Здесь — только русские.

История праздника: от митрополита Макария до 1918 года

В середине XVI века митрополит Макарий провёл два церковных собора — в 1547-м и 1549 годах. На них торжественно прославили десятки русских святых. Тогда же инок Григорий из Суздаля составил первую службу в честь «новых российских чудотворцев». Планировали петь её 17 июля (по старому стилю).

Но праздник не прижился. В синодальный период (XVIII–XIX вв.) о нём почти забыли. Слишком много тогда в Церкви было «западного».

Когда День собора всех русских святых в 2026. Фото © ChatGPT

Возродили его только в 1918 году. Поместный собор 1917–1918 годов при патриархе Тихоне постановил: «Восстанавливается празднование дня памяти Всех святых русских». Инициатором был академик Борис Тураев. А службу дополнил святитель Афанасий (Сахаров) — тот самый, что позже создал икону праздника.

Окончательная редакция службы вышла в 1946 году. С тех пор праздник стали отмечать повсеместно.

Духовный смысл праздника

Идея простая и глубокая: мы не одни. Наши предки — святые — молятся о нас перед Богом. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил: русским святым «несть числа, явленные и неявленные». Их объединяет одно — Дух Христов.

В трудный момент можно обратиться к ним. Не к абстрактным «силам», а к конкретным людям, которые жили на этой же земле, страдали, молились и победили грех.

Какие святые входят в собор

Список огромный. На 2017 год — почти пять тысяч имён. И каждый год добавляются новые. Кого там только нет:

Князья и цари (от Ольги и Владимира до Николая II)

Святители и монахи

Мученики (и древние, и новомученики XX века)

Юродивые Христа ради (вроде блаженной Ксении Петербургской)

Праведные миряне.

И — что интересно — не все они были славянами. Среди русских святых есть варяги, греки, татары, вепсы (преподобный Александр Свирский, например). Потому что святость не знает национальности.

Первая русская святая — княгиня Ольга, канонизированная ещё до крещения Руси (фактически за распространение веры).

Икона «Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших»

Икона «Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших». Фото © Wikipedia / Иконописная мастерская «Елеон»

Написали икону в страшные 1930-е годы. Замысел — святителя Афанасия (Сахарова). Воплотила — Мария Соколова (позже монахиня Иулиания). Она изучила сотни житий, сделала сотни эскизов. Вверху иконы — Троица, Богородица, Иоанн Предтеча. Ниже — группы русских святых по землям: московские, киевские, новгородские. Все предстоят Богу и просят за Россию.

Оригинал долго хранился в келье святителя Афанасия. Сейчас списки с иконы есть во многих храмах.

Тропарь праздника (глас 8): «Как плод прекрасный Твоего спасительного посева, земля Российская приносит Тебе, Господи, всех святых, в ней просиявших. Их мольбами и ходатайством Богородицы Церковь и страну нашу в мире глубоком сохрани, Многомилостивый». Смысл: святые — украшение земли, они молятся о мире для России и о спасении всех православных.

Что можно и нужно делать 14 июня

Главное — храм. Сходить на службу, помолиться, поставить свечи. Можно прочитать акафист всем русским святым дома.

Что ещё:

Помянуть усопших родных.

Сделать доброе дело. Пожертвовать, помочь соседу, накормить бездомного.

Провести день с семьёй в мире и тишине.

13–14 июня 2026 года запланирован крестный ход «За веру, любовь и Отечество!» с иконой «Держава». Пройдёт по Сергачской земле. Можно присоединиться или хотя бы помолиться за участников.

Что нельзя делать в этот день

Что можно делать в День всех русских святых. Фото © ChatGPT

Праздник духовный, не гулянка. Не надо:

Ругаться, сквернословить, осуждать кого-то.

Устраивать шумные застолья с алкоголем.

Тяжело работать, если можно отложить (но работа по необходимости не грех).

Заниматься рукоделием в ущерб молитве.

Носить чёрную одежду — в этот день светлые тона уместнее.

Главный запрет — духовный: нельзя предаваться унынию и отчаиваться. В этот день мы вспоминаем, сколько людей победило грех и смерть. Значит, и у нас получится.

Связь праздника с историей России

Страшное совпадение. 22 июня 1941 года, в воскресенье, Церковь праздновала как раз Собор всех русских святых. Гитлер напал на нашу страну в день её небесных покровителей.

Но и победа тоже совпала с праздником. Пасха в 1945 году была 6 мая — в день памяти Георгия Победоносца. 9 мая выпало на Светлую седмицу — пасхальную неделю. А Парад Победы 24 июня 1945 года состоялся в день Святой Троицы.

Получается, война началась в День русских святых и закончилась в дни самого главного христианского торжества.

Часто задаваемые вопросы

Какого числа Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, 2026?

В 2026 году Собор Всех Святых — 14 июня, в воскресенье.

Почему дата каждый раз разная?

Православные праздники летом 2026: даты. Фото © СhatGPT

Привязана ко дню Троицы. Это второе воскресенье после неё.

Чем отличается от Недели Всех Святых?

Неделя Всех Святых — первое воскресенье после Троицы, там все святые Вселенской церкви. А Собор русских святых — второе воскресенье, только русские.

Можно ли работать 14 июня?

Физическую тяжёлую работу лучше отложить. Но если надо — не грех. Главное — найти время на молитву.

Где находится икона праздника?

Оригинал — в частных руках? Точное место неизвестно. Но списки есть во многих храмах России.

Почему праздник забыли на 300 лет?

После реформ патриарха Никона и в синодальный период его не включили в печатные богослужебные книги.

Будет ли крестный ход в 2026 году?

Крестный ход на День всех святых в 2026: где и когда. Фото © ChatGPT

Да, 13–14 июня, «За веру, любовь и Отечество!», по Сергачской земле.

Заключение

Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, 2026 — это напоминание: у нашей земли огромный небесный щит. Мученики, преподобные, юродивые, праведные миряне — они рядом. Они молятся. В 2026 году праздник выпадает на 14 июня. Сходите в храм. Помолитесь. Сделайте доброе дело. А если не знаете, с чего начать, — начните с тишины. И вспомните, сколько людей до нас прошли этот путь и не сломались.

Авторы Андрей Соколов