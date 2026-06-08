Собор всех русских святых 2026: все небесные покровители России и страшное совпадение даты
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Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, в 2026 году — 14 июня. История возникновения праздника в XVI веке, восстановление в 1918 году, традиции, икона, что можно и нельзя делать.
День Всех Святых, в земле Русской просиявших, 2026: дата и традиции праздника. Обложка © ChatGPT
Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, 2026 — это второе воскресенье после Троицы. В этом году праздник выпадает на 14 июня. Русская церковь прославляет всех угодников Божиих, которые жили на нашей земле, — от князей до простых мирян. Рассказываем, откуда взялся этот праздник, почему его забыли на три века и как правильно его провести.
Когда Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, в 2026 году
Дата переходящая. Праздник всегда выпадает на второе воскресенье после Троицы. В 2026 году Троица была 7 июня. Значит, День всех русских святых — 14 июня, воскресенье.
Не путайте с Неделей Всех Святых (первое воскресенье после Троицы). Там — все святые Вселенской церкви. Здесь — только русские.
История праздника: от митрополита Макария до 1918 года
В середине XVI века митрополит Макарий провёл два церковных собора — в 1547-м и 1549 годах. На них торжественно прославили десятки русских святых. Тогда же инок Григорий из Суздаля составил первую службу в честь «новых российских чудотворцев». Планировали петь её 17 июля (по старому стилю).
Но праздник не прижился. В синодальный период (XVIII–XIX вв.) о нём почти забыли. Слишком много тогда в Церкви было «западного».
Когда День собора всех русских святых в 2026. Фото © ChatGPT
Возродили его только в 1918 году. Поместный собор 1917–1918 годов при патриархе Тихоне постановил: «Восстанавливается празднование дня памяти Всех святых русских». Инициатором был академик Борис Тураев. А службу дополнил святитель Афанасий (Сахаров) — тот самый, что позже создал икону праздника.
Окончательная редакция службы вышла в 1946 году. С тех пор праздник стали отмечать повсеместно.
Духовный смысл праздника
Идея простая и глубокая: мы не одни. Наши предки — святые — молятся о нас перед Богом. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил: русским святым «несть числа, явленные и неявленные». Их объединяет одно — Дух Христов.
В трудный момент можно обратиться к ним. Не к абстрактным «силам», а к конкретным людям, которые жили на этой же земле, страдали, молились и победили грех.
Какие святые входят в собор
Список огромный. На 2017 год — почти пять тысяч имён. И каждый год добавляются новые. Кого там только нет:
- Князья и цари (от Ольги и Владимира до Николая II)
- Святители и монахи
- Мученики (и древние, и новомученики XX века)
- Юродивые Христа ради (вроде блаженной Ксении Петербургской)
- Праведные миряне.
И — что интересно — не все они были славянами. Среди русских святых есть варяги, греки, татары, вепсы (преподобный Александр Свирский, например). Потому что святость не знает национальности.
Первая русская святая — княгиня Ольга, канонизированная ещё до крещения Руси (фактически за распространение веры).
Икона «Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших»
Икона «Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших». Фото © Wikipedia / Иконописная мастерская «Елеон»
Написали икону в страшные 1930-е годы. Замысел — святителя Афанасия (Сахарова). Воплотила — Мария Соколова (позже монахиня Иулиания). Она изучила сотни житий, сделала сотни эскизов. Вверху иконы — Троица, Богородица, Иоанн Предтеча. Ниже — группы русских святых по землям: московские, киевские, новгородские. Все предстоят Богу и просят за Россию.
Оригинал долго хранился в келье святителя Афанасия. Сейчас списки с иконы есть во многих храмах.
Тропарь праздника (глас 8): «Как плод прекрасный Твоего спасительного посева, земля Российская приносит Тебе, Господи, всех святых, в ней просиявших. Их мольбами и ходатайством Богородицы Церковь и страну нашу в мире глубоком сохрани, Многомилостивый». Смысл: святые — украшение земли, они молятся о мире для России и о спасении всех православных.
Что можно и нужно делать 14 июня
Главное — храм. Сходить на службу, помолиться, поставить свечи. Можно прочитать акафист всем русским святым дома.
Что ещё:
- Помянуть усопших родных.
- Сделать доброе дело. Пожертвовать, помочь соседу, накормить бездомного.
- Провести день с семьёй в мире и тишине.
13–14 июня 2026 года запланирован крестный ход «За веру, любовь и Отечество!» с иконой «Держава». Пройдёт по Сергачской земле. Можно присоединиться или хотя бы помолиться за участников.
Что нельзя делать в этот день
Что можно делать в День всех русских святых. Фото © ChatGPT
Праздник духовный, не гулянка. Не надо:
- Ругаться, сквернословить, осуждать кого-то.
- Устраивать шумные застолья с алкоголем.
- Тяжело работать, если можно отложить (но работа по необходимости не грех).
- Заниматься рукоделием в ущерб молитве.
- Носить чёрную одежду — в этот день светлые тона уместнее.
Главный запрет — духовный: нельзя предаваться унынию и отчаиваться. В этот день мы вспоминаем, сколько людей победило грех и смерть. Значит, и у нас получится.
Связь праздника с историей России
Страшное совпадение. 22 июня 1941 года, в воскресенье, Церковь праздновала как раз Собор всех русских святых. Гитлер напал на нашу страну в день её небесных покровителей.
Но и победа тоже совпала с праздником. Пасха в 1945 году была 6 мая — в день памяти Георгия Победоносца. 9 мая выпало на Светлую седмицу — пасхальную неделю. А Парад Победы 24 июня 1945 года состоялся в день Святой Троицы.
Получается, война началась в День русских святых и закончилась в дни самого главного христианского торжества.
Часто задаваемые вопросы
Какого числа Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, 2026?
В 2026 году Собор Всех Святых — 14 июня, в воскресенье.
Почему дата каждый раз разная?
Православные праздники летом 2026: даты. Фото © СhatGPT
Привязана ко дню Троицы. Это второе воскресенье после неё.
Чем отличается от Недели Всех Святых?
Неделя Всех Святых — первое воскресенье после Троицы, там все святые Вселенской церкви. А Собор русских святых — второе воскресенье, только русские.
Можно ли работать 14 июня?
Физическую тяжёлую работу лучше отложить. Но если надо — не грех. Главное — найти время на молитву.
Где находится икона праздника?
Оригинал — в частных руках? Точное место неизвестно. Но списки есть во многих храмах России.
Почему праздник забыли на 300 лет?
После реформ патриарха Никона и в синодальный период его не включили в печатные богослужебные книги.
Будет ли крестный ход в 2026 году?
Крестный ход на День всех святых в 2026: где и когда. Фото © ChatGPT
Да, 13–14 июня, «За веру, любовь и Отечество!», по Сергачской земле.
Заключение
Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших, 2026 — это напоминание: у нашей земли огромный небесный щит. Мученики, преподобные, юродивые, праведные миряне — они рядом. Они молятся. В 2026 году праздник выпадает на 14 июня. Сходите в храм. Помолитесь. Сделайте доброе дело. А если не знаете, с чего начать, — начните с тишины. И вспомните, сколько людей до нас прошли этот путь и не сломались.