Гашек раскритиковал НХЛ за участие россиян в Матче звёзд

Бывший чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек резко высказался о новом формате Матча звёзд Национальной хоккейной лиги. В турнире примут участие российские спортсмены, передаёт iSport.

«НХЛ из-за своей позиции, позволяющей российским гражданам, не осудившим действия России, публично выступать на соревнованиях, стала огромной рекламой боевых действий. Создание команды, где российские граждане найдут себе место, — это дальнейшая эскалация поддержки действий России», — сказал Гашек.

В Матче звёзд НХЛ-2027, который пройдёт в формате «3 на 3», выступят пять сборных: Канада, Финляндия, Швеция, США и команда «Остального мира». В последнюю попадут хоккеисты из стран, не представленных отдельно, — в том числе россияне.

При этом Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российских игроков от турниров под своей эгидой ещё весной 2022 года, и отстранение неоднократно продлевалось. Российские хоккеисты пропустили чемпионаты мира 2025 и 2026 годов.

Напомним, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировал прежнее решение о недопуске сборных России к турнирам сезона-2026/27, и теперь руководящий орган федерации должен заново рассмотреть этот вопрос. В Федерации хоккея России подчеркнули, что аргументы ИИХФ о безопасности не содержали достаточных оснований для продления отстранения.