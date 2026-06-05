В Воронеже иномарка с двухлетним ребёнком за рулём влетела на детскую площадку

В Воронеже двухлетний малыш оказался за рулём автомобиля и совершил наезд на детскую площадку. Эпичные кадры публикует Mash.

Момент наезда на детскую площадку. Видео © Telegram / Mash

По информации Telegram-канала, ребёнок, находясь на водительском сиденье, привёл машину в движение. Рядом с ним на пассажирском кресле сидела его мать. Автомобиль, судя по кадрам, резко тронулся, преодолел бордюр, проехал сквозь кусты и остановился у горки. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Полиция Воронежа уже начала проверку обстоятельств случившегося. Предполагается, что автомобиль был оснащен механической коробкой передач, и мальчик мог случайно повернуть ключ зажигания.

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