Смертельная ловушка в пустыне: В Нигере 49 человек погибли от жажды

В 80 километрах западнее Ассамаки, в глухом районе Нигера, сломалось транспортное средство — из-за этого группа путешественников лишилась доступа к воде, и 49 человек скончались от обезвоживания.. Об этом пишет издание BFMTV.

«Лишённые воды и неспособные отремонтировать транспортное средство, несмотря на усилия водителя, его учеников и пассажиров, путешественники оказались в ловушке в самом сердце суровых условий, где экстремальные температуры и отсутствие точек снабжения чрезвычайно затрудняют выживание», — рассказано в тексте иностранного издания.

Жертв предали земле в общих могилах. Спастись, как говорится в материале, удалось лишь двоим. Им пришлось пройти колоссальное расстояние, пока они не добрались до источника воды. Уже после этого выжившие смогли выйти на связь с внешним миром и вызвать помощь, но их спутники погибли до прибытия спасателей.

Ранее сообщалось, что в пустыне Невады, неподалёку от Лас-Вегаса, обнаружили более 300 груд кремированных человеческих останков. Местное бюро по управлению земельными ресурсами подтвердило происхождение останков и начало расследование, при этом личности умерших и причина появления праха в пустыне пока не установлены.