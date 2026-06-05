Песков: Некоторые западные компании ушли из РФ «абсолютно по-скотски»

Ряд западных компании ушли из России «абсолютно по-скотски», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, как он заметил, бизнес, который решил остаться, тоже есть.

«Многие компании, крупные компании ушли. Кто-то ушёл по-хорошему, кто-то ушёл абсолютно по-скотски. Но кто-то остался и остётся на этом рынке», — сказал представитель Кремля в беседе с «Известиями» на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в приходе иностранных капиталов на наш рынок.

Ранее президент России Владимир Путин уже подчёркивал, что западные компании понесли убытки, уходя из РФ, но многие из них готовы вернуться, как только будут сняты санкции.