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5 июня, 11:24

Песков: Некоторые западные компании ушли из РФ «абсолютно по-скотски»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ряд западных компании ушли из России «абсолютно по-скотски», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, как он заметил, бизнес, который решил остаться, тоже есть.

«Многие компании, крупные компании ушли. Кто-то ушёл по-хорошему, кто-то ушёл абсолютно по-скотски. Но кто-то остался и остётся на этом рынке», — сказал представитель Кремля в беседе с «Известиями» на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в приходе иностранных капиталов на наш рынок.

Президент Эстонии заявил, что европейские компании ждут возврата в РФ
Президент Эстонии заявил, что европейские компании ждут возврата в РФ

Ранее президент России Владимир Путин уже подчёркивал, что западные компании понесли убытки, уходя из РФ, но многие из них готовы вернуться, как только будут сняты санкции.

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Александра Вишнякова
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