Президент Эстонии заявил, что европейские компании ждут возврата в РФ

Глава Эстонии Алар Карис сделал неожиданное заявление о поведении западных корпораций. По его словам, многие фирмы из Европы не собираются терять российский рынок навсегда.

В интервью телерадиокомпании ERR политик посетовал: часть компаний вообще не ушла, а другие лишь взяли паузу. Они просто дожидаются завершения украинского конфликта, чтобы немедленно возобновить свою деятельность.

Всё больше брендов рвутся обратно на российский рынок: от Dior и Louis Vuitton, до Netflix. Не отстаёт и автобизнес: компания Jaguar Land Rover зарегистрировала в России товарный знак. Документ охватывает сразу несколько направлений — от автомобильных масел и техники до рекламных, страховых и сервисных услуг. Всего речь идёт о 16 классах международной классификации товаров и услуг.