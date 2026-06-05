«В первый же день разрушил всё хорошее»: Ричард Гир в пух и прах разнёс Трампа

Звезда Голливуда Ричард Гир обрушился с жёсткой критикой на Дональда Трампа, назвав американского президента безумцем, который целенаправленно разрушает страну. Своим гневом актёр поделился на мероприятии в Берлине, пишет Daily Mail.

«Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что Америка может опуститься до такого уровня? Представляли ли вы себе, что кто-то настолько безумный станет президентом Соединённых Штатов и будет работать над разрушением страны», — возмутился он.

Гир признался, что чувствует глубокий стыд за миграционную политику Вашингтона, особенно за то, как правительство называет иностранцев «пришельцами». Отдельно актёр взял часть вины на себя, заявив, что недостаточно громко доносил до сограждан мысль о безумии Трампа.

По словам Гира, Трамп «в первый же день разрушил почти всё хорошее», что было в американском правительстве и у простых граждан. После победы Трампа в 2024 году Гир вместе с семьёй переехал в Испанию, а спустя год вернулся обратно. Недавно на Форуме свободы в Осло он назвал нынешнее время самым чёрным в истории и призвал людей очнуться, чтобы не допустить прихода диктатуры.

Ранее Марк Хэмилл, исполнитель роли Люка Скайуокера, угодил в громкий скандал, опубликовав в соцсетях фото вымышленной могилы Дональда Трампа с годами жизни 1946–2024. Подпись под снимком гласила, что имя политика навечно покроется позором в учебниках истории. Публикация мгновенно вызвала бурю негодования, актёра обвинили в прямых угрозах президенту. Хэмилл поспешил удалить провокационный пост и заменил его другим. В новой версии он уже не желал Трампу смерти, а лишь дожить до привлечения к ответственности за коррупцию и сокрушительного поражения на выборах.