Киселёв, Эрнст и Добродеев прокатились на русской тройке на ПМЭФ-2026

На площадке Петербургского международного экономического форума 2026 года три известных медиаменеджера прокатились на экипаже русской тройки. Поездка прошла на территории, где представлена Всероссийская федерация русской тройки. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, глава Первого канала Константин Эрнст и руководитель ВГТРК Олег Добродеев приняли участие в поездке на традиционном конном экипаже. Их прокатили на русской тройке по зоне, организованной Всероссийской федерацией русской тройки в рамках деловой программы форума в Санкт-Петербурге. Экипаж с упряжкой провёз гостей по площадке, где демонстрировались элементы национальной конной традиции и спортивного направления.

Ранее Константин Эрнст на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о планах по перезапуску проекта «Фабрика звёзд». По его словам, новая версия шоу будет заметно отличаться от формата, который зрители видели около двадцати лет назад. Концепцию решили полностью обновить.