Минобороны сообщило о 135 сбитых украинских дронах за шесть часов

Российские средства ПВО уничтожили 135 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 8:00 до 14:00 мск.

Другие подробности о типах беспилотников и регионах, где их уничтожили, в сообщении не приводятся.

Минобороны регулярно публикует данные о работе ПВО и сбитых украинских БПЛА в течение суток или отдельных временных промежутков.

Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с предложением личной встречи. В послании Киев заявил о готовности якобы полностью остановить боевые действия на время диалога, а также предложил обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».