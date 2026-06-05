Минобороны сообщило о 135 сбитых украинских дронах за шесть часов
Обложка © DALL-E / Life.ru
Российские средства ПВО уничтожили 135 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 8:00 до 14:00 мск.
Другие подробности о типах беспилотников и регионах, где их уничтожили, в сообщении не приводятся.
Минобороны регулярно публикует данные о работе ПВО и сбитых украинских БПЛА в течение суток или отдельных временных промежутков.
Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с предложением личной встречи. В послании Киев заявил о готовности якобы полностью остановить боевые действия на время диалога, а также предложил обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.