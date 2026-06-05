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Регион
5 июня, 11:56

Минобороны сообщило о 135 сбитых украинских дронах за шесть часов

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Российские средства ПВО уничтожили 135 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 8:00 до 14:00 мск.

Другие подробности о типах беспилотников и регионах, где их уничтожили, в сообщении не приводятся.

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Минобороны регулярно публикует данные о работе ПВО и сбитых украинских БПЛА в течение суток или отдельных временных промежутков.

Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с предложением личной встречи. В послании Киев заявил о готовности якобы полностью остановить боевые действия на время диалога, а также предложил обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

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Марина Фещенко
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