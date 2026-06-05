«Ура! Мы дома!»: Минобороны опубликовало трогательное видео возвращения бойцов из украинского плена

Минестерство обороны обнародовало видеозапись момента возвращения российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена. Об этом сообщили в мессенджере «Макс» ведомства.

Напомним, Министерство обороны России сообщило о проведении масштабного обмена военнопленными, который состоялся 5 июня. В результате достигнутых договорённостей на родину возвратились 185 российских военнослужащих и столько же украинских бойцов. Освобождённые граждане сейчас находятся на территории Беларуси, а гуманитарное посредничество в этом процессе оказали Объединённые Арабские Эмираты.