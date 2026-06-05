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Регион
5 июня, 12:26

«Ура! Мы дома!»: Минобороны опубликовало трогательное видео возвращения бойцов из украинского плена

Минобороны показало кадры возвращения военных РФ из украинского плена

Обложка © МАКС / Минобороны России

Обложка © МАКС / Минобороны России

Минестерство обороны обнародовало видеозапись момента возвращения российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена. Об этом сообщили в мессенджере «Макс» ведомства.

Минобороны РФ показало первые кадры возвращения военных из украинского плена. Видео © МАКС / Минобороны России

«Ура! Мы дома!» — прокричали бойцы.

Лантратова помогла трём семьям вернуться в Россию с Украины
Лантратова помогла трём семьям вернуться в Россию с Украины

Напомним, Министерство обороны России сообщило о проведении масштабного обмена военнопленными, который состоялся 5 июня. В результате достигнутых договорённостей на родину возвратились 185 российских военнослужащих и столько же украинских бойцов. Освобождённые граждане сейчас находятся на территории Беларуси, а гуманитарное посредничество в этом процессе оказали Объединённые Арабские Эмираты.

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Вероника Бакумченко
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