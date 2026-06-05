«Это не стигматизация»: Психиатр оценил новый подход к диагностике причин панических атак

Направлять пациентов с паническими атаками на анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, а также на сифилис — грамотный и своевременный шаг. Об этом заявил врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин, комментируя недавнее обновление соответствующего стандарта Минздравом РФ.

По словам эксперта, связь здесь не прямая, а дифференциально-диагностическая. Паническая атака далеко не всегда выступает самостоятельным психическим расстройством — иногда тревога и вегетативные кризы (сердцебиение, удушье, страх смерти) являются прямым следствием соматического заболевания, поражающего центральную нервную систему.

Фомин пояснил, что ВИЧ, нейросифилис и хронические гепатиты на поздних стадиях могут вызывать воспаление мозговых оболочек, общую интоксикацию и поражение лимбической системы, отвечающей за эмоции.

«Клинический пример: пациент годами лечится у психиатра от панического расстройства, а при обследовании выясняется, что у него нелеченный нейросифилис или ВИЧ. Пока инфекция не пролечена, психиатрическая терапия будет малоэффективна», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что такие анализы — не стигматизация, а стандарт безопасности. Врач обязан исключить серьёзное соматическое или инфекционное заболевание, прежде чем ставить диагноз «паническое расстройство» и назначать психотерапию. Это снижает риск пропустить опасную болезнь.

Касаясь светотерапии (её также добавили в стандарт), психиатр в комментарии «Вечерней Москве» отметил, что при классическом паническом расстройстве без сопутствующей депрессии этот метод не является основным. Однако до 70 процентов пациентов с паническими атаками имеют сочетанное депрессивное расстройство — для них светотерапия косвенно снижает частоту приступов: восстанавливает сон (хронический недосып — мощный триггер паники), повышает уровень серотонина и устойчивость к стрессу, а также ликвидирует утреннюю истощённость и тревожное зацикливание в зимние месяцы.

Напомним, Министерство здравоохранения РФ актуализировало клинические рекомендации по терапии панических атак — перечень обязательных диагностических процедур и лечебных методик расширен. Теперь при подозрении на паническое расстройство у пациентов есть возможность сдавать анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, а также на бледную трепонему.