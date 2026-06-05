Лодка с 8 пассажирами перевернулась на Оби в Югре

Лодка с восемью пассажирами перевернулась на реке Обь в Октябрьском районе Югры. ЧП произошло утром 5 июня, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.

По предварительным данным, на борту маломерного судна находились восемь человек. Сейчас уточняется, есть ли погибшие и пострадавшие.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее в Татарстане лодка с людьми столкнулась с бетонным пирсом на реке Кама у пристани. На борту находились пять человек: мужчина, управлявший судном, и четыре женщины. В результате погибла одна пассажирка, ещё четыре человека получили травмы. Пострадавших доставили в Чистопольскую центральную районную больницу.