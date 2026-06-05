ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 12:30

Лодка с 8 пассажирами перевернулась на Оби в Югре

Обложка © МАХ/Центральное МСУТ СК России

Обложка © МАХ/Центральное МСУТ СК России

Лодка с восемью пассажирами перевернулась на реке Обь в Октябрьском районе Югры. ЧП произошло утром 5 июня, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.

По предварительным данным, на борту маломерного судна находились восемь человек. Сейчас уточняется, есть ли погибшие и пострадавшие.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. После происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В Кронштадте затонула лодка с тремя людьми на борту
В Кронштадте затонула лодка с тремя людьми на борту

Ранее в Татарстане лодка с людьми столкнулась с бетонным пирсом на реке Кама у пристани. На борту находились пять человек: мужчина, управлявший судном, и четыре женщины. В результате погибла одна пассажирка, ещё четыре человека получили травмы. Пострадавших доставили в Чистопольскую центральную районную больницу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar