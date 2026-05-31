Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 06:59

Лодка с людьми столкнулась с бетонным пирсом на реке Кама, погибла женщина

Обложка © ГУ МЧС России по Татарстану

Обложка © ГУ МЧС России по Татарстану

В Чистополе на реке Кама лодка столкнулась с бетонным пирсом у пристани рядом с домом № 60 на улице Гуськова. В результате происшествия погибла женщина, ещё четыре человека получили травмы.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в судне находились пять человек: мужчина, который управлял лодкой, и четыре женщины. Пострадавших доставили в Чистопольскую центральную районную больницу, где им оказывают помощь. Одна из пассажирок отказалась от госпитализации.

Предварительно установлено, что судоводитель мог нарушить правила пользования маломерными судами. В тёмное время суток он, по версии ведомства, не выбрал безопасную скорость движения.

В МЧС считают, что это могло привести к потере контроля на воде и последующему столкновению с препятствием. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства трагедии

В Кронштадте затонула лодка с тремя людьми на борту
В Кронштадте затонула лодка с тремя людьми на борту

Ранее Life.ru рассказывал, что на Байкале перевернулся катер с туристами из Москвы и Московской области. Причин могло быть две — превышение допустимого числа пассажиров и ошибка капитана. Экскурсию на «катере смерти» туристы купили у компании «Кристальный Байкал», которой владеет 35-летняя Мария Севергина, ранее претендовавшая на должность министра туризма Бурятии.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar