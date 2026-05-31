Лодка с людьми столкнулась с бетонным пирсом на реке Кама, погибла женщина
ГУ МЧС России по Татарстану
В Чистополе на реке Кама лодка столкнулась с бетонным пирсом у пристани рядом с домом № 60 на улице Гуськова. В результате происшествия погибла женщина, ещё четыре человека получили травмы.
По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в судне находились пять человек: мужчина, который управлял лодкой, и четыре женщины. Пострадавших доставили в Чистопольскую центральную районную больницу, где им оказывают помощь. Одна из пассажирок отказалась от госпитализации.
Предварительно установлено, что судоводитель мог нарушить правила пользования маломерными судами. В тёмное время суток он, по версии ведомства, не выбрал безопасную скорость движения.
В МЧС считают, что это могло привести к потере контроля на воде и последующему столкновению с препятствием. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства трагедии
Ранее Life.ru рассказывал, что на Байкале перевернулся катер с туристами из Москвы и Московской области. Причин могло быть две — превышение допустимого числа пассажиров и ошибка капитана. Экскурсию на «катере смерти» туристы купили у компании «Кристальный Байкал», которой владеет 35-летняя Мария Севергина, ранее претендовавшая на должность министра туризма Бурятии.
