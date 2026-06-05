Прощай, прохлада! Москвичей ждёт тёплый уикенд с приятным ветерком

Календарное лето наконец вступило в свои права, и погода в столице стала благосклонней к москвичам после прохлады и осадков в конце мая. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, чего ждать в первые выходные июня.

По словам синоптика, ночи в предстоящие субботу и воскресенье будут тёплыми — столбики термометров опустятся лишь до плюс 13–15 градусов. Днём же воздух прогреется до 25–28 градусов, осадков при переменной облачности не ожидается.

«Спешу обрадовать: погода в конце недели будет великолепная», — заверила Позднякова.

Среднесуточная температура, отметила она, даже превысит климатическую норму — примерно на 3–4 градуса. Ветер северо-восточный и северо-западный, но слабый: скорость в 3–8 метров в секунду почти не ощущается и воспринимается как приятный летний ветерок.

Атмосферное давление, добавила собеседница «Вечерней Москвы», будет чуть выше нормы — столичный регион на некоторое время окажется в зоне повышенного давления.

Ранее ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ сообщил, что в Москве и Подмосковье стартовал сезон шаровых молний — летом это природное явление достигает своего годового пика. По данным физика, за последние четыре года на европейской части России зафиксировано около сотни огненных шаров, а столица ежегодно видит примерно десять таких объектов.