Ещё девять украинских БПЛА сбили над Севастополем

Над Севастополем средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в ходе пятой за текущие сутки атаки. О последствиях происшествия, включая возгорание торгового киоска в густонаселённом районе после падения одного из сбитых дронов, рассказал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ», — написал он.

Он уточнил, что сбитые БПЛА были зафиксированы в границах Фиолента, Ленинского района, акватории бухты Омега и Северной стороны, а жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Губернатор уточнил детали происшествия в спальном районе. Согласно сводке спасательной службы города, один из сбитых БПЛА упал на крышу торгового киоска на проспекте Генерала Острякова, в результате чего воспламенилась кровля строения на 20 квадратных метрах. Развожаев добавил, что прибывшие пожарные расчёты МЧС в короткий срок ликвидировали огонь.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу Севастополь пережил серию воздушных атак, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 11 беспилотников. Однако падение обломков нанесло ущерб городскому имуществу. Два многоквартирных здания в Ленинском районе получили трещины в области оконных проёмов, а в одном из жилых помещений оказалась повреждена сама рама. В Нахимовском районе осколки уничтоженного в воздухе дрона пробили кровлю частного дома. Позже стало известно о четвёртой атаке на Севастополь.