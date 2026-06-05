Мир выходит из старой вертикали: Путин объяснил, почему растёт глобальная турбулентность

Президент России Владимир Путин назвал причины нынешней турбулентности в мире. По словам российского лидера, корни глобальной нестабильности связаны с переходом от прежней вертикальной иерархической модели к более сложному многополярному устройству.

Российский лидер отметил, что старая система долгое время работала в интересах ограниченного числа государств. Сейчас же мир меняется, а новые центры силы всё активнее заявляют о себе.

Путин сделал это заявление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В Санкт-Петербурге проходит центральное событие ПМЭФ-2026, где президент выступает с ключевым докладом.

Ранее Путин уже подчёркивал важную роль российской дипломатии в условиях нарастающей турбулентности. В начале года глава государства отмечал, что на фоне глобальной нестабильности и появления опасных очагов напряжённости в разных регионах особенно важны созидательные и объединяющие усилия российских дипломатов.

По словам президента, нынешняя международная обстановка требует от МИД не просто активности, а способности выступать консолидирующей силой и эффективно отвечать на современные вызовы.