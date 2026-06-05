Песков назвал встречу Путина с мировыми агентствами долгожданной

Встреча президента России Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств была долгой, содержательной и долгожданной для мировой информационной арены. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в блогерской студии VK на полях ПМЭФ.

Он напомнил, что такая беседа традиционно проходит накануне основного дня форума. По словам пресс-секретаря президента РФ, разговор с главами информагентств всегда получается глубоким и продолжительным.

Песков отметил, что для президента подобная встреча бывает утомительной из-за масштаба и плотности обсуждения. При этом, подчеркнул Песков, на мировой информационной арене такие беседы ждут, поскольку они позволяют услышать позицию российского лидера по ключевым международным вопросам напрямую.

Напомним, накануне Владимир Путин встретился на ПМЭФ с руководителями ведущих международных информационных агентств. Разговор прошёл в формате «вопрос — ответ»: президент обсудил с представителями российских и зарубежных СМИ внутреннюю и внешнюю политику, а также ключевые темы мировой повестки. Всего глава государства ответил на 26 вопросов. Такие встречи традиционно проходят на площадке форума и дают журналистам возможность напрямую обратиться к российскому лидеру.