Путин на ПМЭФ встретился с главами международных информагентств

Прямо сейчас на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин проводит встречу с главами крупнейших международных СМИ. Формат мероприятия – «вопрос-ответ», в рамках которого обсуждаются самые животрепещущие вопросы: от внутренней и внешней политики России до актуальной международной повестки дня.

А пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина начнётся в пятницу, 5 июня, в 15:00 мск. Об этом свидетельствует программа ПМЭФ. Из неё следует, что организаторы закладывают на мероприятие минимум два часа.