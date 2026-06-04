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4 июня, 16:49

Путин на ПМЭФ встретился с главами международных информагентств

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Прямо сейчас на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин проводит встречу с главами крупнейших международных СМИ. Формат мероприятия – «вопрос-ответ», в рамках которого обсуждаются самые животрепещущие вопросы: от внутренней и внешней политики России до актуальной международной повестки дня.

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А пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина начнётся в пятницу, 5 июня, в 15:00 мск. Об этом свидетельствует программа ПМЭФ. Из неё следует, что организаторы закладывают на мероприятие минимум два часа.

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Наталья Демьянова
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