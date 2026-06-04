Названо время начала пленарного заседания ПМЭФ с Путиным

Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума стартует 5 июня в три часа дня по московскому времени, а её минимальная продолжительность, согласно замыслу устроителей, составит два часа. Об этом говорится в актуализированной версии программы мероприятия.

Фактический хронометраж встречи жёстко не фиксирован и способен превысить заложенный в сетку временной интервал. Российский лидер Владимир Путин выступит с программной речью, кроме того, слово предоставят президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, главе Объединённой Республики Танзании Самии Сулуху Хасан и заместителю председателя КНР Хань Чжэну.