Названо время начала пленарного заседания ПМЭФ с Путиным
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина начнётся 5 июня в 15:00 мск
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Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума стартует 5 июня в три часа дня по московскому времени, а её минимальная продолжительность, согласно замыслу устроителей, составит два часа. Об этом говорится в актуализированной версии программы мероприятия.
Фактический хронометраж встречи жёстко не фиксирован и способен превысить заложенный в сетку временной интервал. Российский лидер Владимир Путин выступит с программной речью, кроме того, слово предоставят президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, главе Объединённой Республики Танзании Самии Сулуху Хасан и заместителю председателя КНР Хань Чжэну.
Напомним, ранее в Кремле раскрыли программу Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме – 2026. Глава государства традиционно выступит на пленарном заседании и встретится с главами международных СМИ, также состоится ряд двусторонних встреч.
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