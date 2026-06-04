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Регион
4 июня, 16:26

Названо время начала пленарного заседания ПМЭФ с Путиным

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина начнётся 5 июня в 15:00 мск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума стартует 5 июня в три часа дня по московскому времени, а её минимальная продолжительность, согласно замыслу устроителей, составит два часа. Об этом говорится в актуализированной версии программы мероприятия.

Фактический хронометраж встречи жёстко не фиксирован и способен превысить заложенный в сетку временной интервал. Российский лидер Владимир Путин выступит с программной речью, кроме того, слово предоставят президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, главе Объединённой Республики Танзании Самии Сулуху Хасан и заместителю председателя КНР Хань Чжэну.

В Кремле раскрыли детали речи Путина на ПМЭФ
В Кремле раскрыли детали речи Путина на ПМЭФ

Напомним, ранее в Кремле раскрыли программу Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме – 2026. Глава государства традиционно выступит на пленарном заседании и встретится с главами международных СМИ, также состоится ряд двусторонних встреч.

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Вероника Бакумченко
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