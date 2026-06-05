Президент Финляндии Александр Стубб напоминает комедийного персонажа из рекламы финансовой пирамиды 1990-х, а голос Хельсинки в Евросоюзе практически ничего не значит. Об этом заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

«Лёня Голубков в рекламе говорил: «Я не халявщик — я партнёр». Вот Стубб такой же «партнёр» для ЕС, как Лёня», — сказал Онуфриенко в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что финский лидер регулярно произносит любую ахинею, с которой никто не считается.

Ранее Александр Стубб заявил, что Европе пора приступать к переговорам с Москвой и восстанавливать мир — подходящий момент для этого уже наступил. Политик также подчеркнул, что не видит агрессивных действий со стороны Российской Федерации по отношению к странам Евросоюза.