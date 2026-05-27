Стубб усомнился, что дроны ВСУ залетают в Финляндию из-за России, и рекомендовал не читать британских газет
Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в достоверности информации о том, что Россия перенаправляет украинские беспилотники в сторону Хельсинки. Так он отреагировал на соответствующую публикацию британской газеты The Telegraph. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Рованиеми, его слова приводит Helsingin Sanomat.
По словам финского лидера, он не считает правдоподобной идею о намеренном перенаправлении дронов в его страну. Стубб призвал не обращать внимания на каждую новость, выходящую в Telegraph.
Напомним, что на протяжении последних месяцев в финском небе появляются беспилотники ВСУ. Некоторые из них, оснащённые боевой частью, падают на территории страны. Постепенно ситуация стала вызывать открытое раздражения правительства Финляндии, а эксперты призывают сбивать украинские «птички» после пересечения границы.
