Стубб усомнился, что дроны ВСУ залетают в Финляндию из-за России, и рекомендовал не читать британских газет

Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в достоверности информации о том, что Россия перенаправляет украинские беспилотники в сторону Хельсинки. Так он отреагировал на соответствующую публикацию британской газеты The Telegraph. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Рованиеми, его слова приводит Helsingin Sanomat.

По словам финского лидера, он не считает правдоподобной идею о намеренном перенаправлении дронов в его страну. Стубб призвал не обращать внимания на каждую новость, выходящую в Telegraph.