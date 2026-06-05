«Поток финского сознания»: В России высмеяли предложение Стубба включить Британию в ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб, которого ранее называли одним из кандидатов на роль переговорщика от Европы по Украине, выступил с неожиданной инициативой. Он предложил расширить Евросоюз с 27 до 40 стран.

В список возможных членов вошли Великобритания, Турция, республики бывшей Югославии, Албания, Норвегия, Украина, Молдавия, Грузия, Исландия и даже Канада. Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в эфире радио «Комсомольская правда» назвал это заявление демонстративной глупостью.

«Впечатление, что этот товарищ решил соскочить с переговорного трека. Ведь лучший способ показать, что ты не хочешь и не можешь быть квалифицированным переговорщиком по такой тяжёлой теме, как Украина — это сморозить явную глупость», — заявил эксперт.

По мнению аналитика, предложение включить в ЕС Канаду и Британию не имеет смысла. Эти страны не нуждаются в финских рекомендациях. Межевич добавил, что даже в Брюсселе, где к России относятся враждебно, такая инициатива вызвала бы удивление.

«Даже Кая Каллас, услышав такой поток финского сознания, немало удивилась», — приводит kp.ru слова специалиста.

А ранее Life.ru писал, что Будапешт после 17 месяцев блокировки отказался от вето, мешавшего продвижению Украины к вступлению в ЕС, что также открыло путь к началу переговоров с Молдавией 15 июня, сообщила Financial Times. Смягчение позиции Венгрии стало возможным после заключения соглашения Киева с Будапештом о правах венгерского меньшинства.