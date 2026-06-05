Посол Гармонин: Для России нейтралитета Швейцарии больше нет

Для Москвы швейцарский нейтралитет перестал существовать, поскольку Берн занял однозначную позицию по украинскому кризису и оказывает Киеву помощь. Об этом, комментируя возможность организации диалога между президентами России и Украины на швейцарской территории, заявил РИА «Новости» российский посол в Берне Сергей Гармонин.

Посол акцентировал, что данный факт неоднократно доводился до сведения швейцарских официальных лиц.

Посол подытожил, что в нынешних условиях говорить о какой-либо беспристрастности или равноудалённости со стороны Швейцарии не приходится, а проводимая Берном внешняя политика носит по отношению к РФ откровенно враждебный характер.

Ранее Сергей Гармонин сообщил, что швейцарская сторона в частном порядке выразила соболезнования в связи с трагедией в Старобельске, однако, по его оценке, Берну не хватило мужества сделать это публично. Дипломат рассказал, что 28 мая его пригласили во внешнеполитическое ведомство Швейцарии, где вновь прозвучала обеспокоенность эскалацией и была затронута тема ракет «Орешник». Гармонин подчеркнул, что соболезнования прозвучали именно в ходе той беседы, но сожаление вызывает отсутствие открытого заявления со стороны конфедерации.