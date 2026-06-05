У СКА появился свой дом: Клуб купил самую вместительную ледовую арену в мире

Петербургский СКА с нового сезона КХЛ снова будет проводить домашние матчи на «СКА Арене». В клубе сообщили, что ООО «Хоккейный клуб СКА» приобрело 100% уставного капитала ООО «СКА Арена», которому принадлежит одноименный спортивный комплекс.

Таким образом, впервые за 80 лет у команды появился собственный дом. В СКА подчеркнули, что решение стало возможным благодаря председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру. В клубе называют «СКА Арену» самой вместительной ледовой площадкой в мире. Комплекс также описывают как современный, безопасный и построенный по передовым технологиям.

«Хоккейный клуб СКА с радостью сообщает, что благодаря председателю правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру и по его решению впервые за 80 лет клуб приобрел свой дом — современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям выдающимися российскими архитекторами и дизайнерами, самый безопасный и самый гостеприимный», — говорится в сообщении.

Возвращение на «СКА Арену» должно стать для команды важным событием перед новым сезоном КХЛ.

Ранее главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов заявил, что уверен в возвращении российской национальной команды на чемпионате мира 2028 года. По его словам, это должно случиться уже летом. Ларионов отметил, что всем уже надоели санкции и запреты.