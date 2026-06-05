Китайский портал NetEase пришёл к выводу, что Россия и США сходятся во мнении: для реального мира на Украине необходимо убрать Владимира Зеленского. По мнению авторов, именно он является главным препятствием на пути к урегулированию.

«Путин заявил о готовности к компромиссам по Украине. Это значит, что, если Россия и Украина подпишут мирное соглашение, Москва будет соблюдать все условия. Однако Зеленский после окончания конфликта не сможет больше прикрываться военным положением, поэтому Россия сомневается в том, что Украина и Запад будут соблюдать договорённости», — отмечает издание.

Именно поэтому Россия выдвинула бескомпромиссное требование: диалог должен вестись с законным представителем украинской стороны, то есть с легитимным президентом. Проведение выборов стало обязательным предварительным условием для любых переговоров.

Автор также обращает внимание на позицию Дональда Трампа, который сталкивается с внутриполитическими ограничениями, но неоднократно направлял своих эмиссаров в Киев с требованием провести досрочные выборы. По версии NetEase, в вопросе смещения Зеленского интересы Белого дома и Кремля временно совпали. Единственным верным решением для Украины, резюмирует издание, остаётся сдача нынешнего главы киевского режима. В противном случае путь к миру будет заблокирован.

Ранее посол России Константин Долгов выразил уверенность, что Запад непременно избавится от Владимира Зеленского, как только тот перестанет обеспечивать его интересы. По словам дипломата, в этом нет никаких сомнений. Он подчеркнул, что западным элитам свойственен исторический цинизм, который наглядно проявляется в их политике по отношению к киевскому режиму. Как только они осознают, что Зеленский больше не справляется с ролью, ставка на него будет немедленно прекращена. И тогда его просто уберут. Долгов дал понять, что это лишь вопрос времени.