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Регион
5 июня, 15:12

США и Россия в этом плане солидарны: В Китае назвали «последнюю помеху» миру

NetEase: Россия и США понимают, что для мира на Украине нужно убрать Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis

Китайский портал NetEase пришёл к выводу, что Россия и США сходятся во мнении: для реального мира на Украине необходимо убрать Владимира Зеленского. По мнению авторов, именно он является главным препятствием на пути к урегулированию.

«Путин заявил о готовности к компромиссам по Украине. Это значит, что, если Россия и Украина подпишут мирное соглашение, Москва будет соблюдать все условия. Однако Зеленский после окончания конфликта не сможет больше прикрываться военным положением, поэтому Россия сомневается в том, что Украина и Запад будут соблюдать договорённости», — отмечает издание.

Именно поэтому Россия выдвинула бескомпромиссное требование: диалог должен вестись с законным представителем украинской стороны, то есть с легитимным президентом. Проведение выборов стало обязательным предварительным условием для любых переговоров.

Автор также обращает внимание на позицию Дональда Трампа, который сталкивается с внутриполитическими ограничениями, но неоднократно направлял своих эмиссаров в Киев с требованием провести досрочные выборы. По версии NetEase, в вопросе смещения Зеленского интересы Белого дома и Кремля временно совпали. Единственным верным решением для Украины, резюмирует издание, остаётся сдача нынешнего главы киевского режима. В противном случае путь к миру будет заблокирован.

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«Высшая неблагодарность»: на Западе резко оценили слова Зеленского в письме Путину

Ранее посол России Константин Долгов выразил уверенность, что Запад непременно избавится от Владимира Зеленского, как только тот перестанет обеспечивать его интересы. По словам дипломата, в этом нет никаких сомнений. Он подчеркнул, что западным элитам свойственен исторический цинизм, который наглядно проявляется в их политике по отношению к киевскому режиму. Как только они осознают, что Зеленский больше не справляется с ролью, ставка на него будет немедленно прекращена. И тогда его просто уберут. Долгов дал понять, что это лишь вопрос времени.

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Юлия Сафиулина
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