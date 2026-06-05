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Регион
5 июня, 14:58

Зейналова отреагировала на введённые против неё санкции встречным вопросом

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова на полях ПМЭФ отреагировала на вопрос об украинских санкциях, введённых против неё. Дипломат призналась, что даже не знала о таких ограничениях.

Корреспондент «Ленты.ру» спросил, повлияли ли меры Киева на её жизнь. Зейналова в ответ удивилась самому факту попадания в санкционный список.

«Я ничего про это не знаю, против меня введены санкции?» — сказала она.

Захарова высмеяла The Telegraph за фото якобы посла РФ на Маврикии Зейналовой
Захарова высмеяла The Telegraph за фото якобы посла РФ на Маврикии Зейналовой

До назначения на дипломатический пост Зейналова была одной из самых известных телеведущих в России. С 2012 по 2016 год она вела итоговую программу «Время», а позже работала ведущей «Итогов недели» на НТВ. Украина ввела масштабные ограничения против российских граждан и компаний ещё в мае 2021 года. Тогда под санкции попали представители российских СМИ и телеведущие, среди которых оказалась и Зейналова.

А в 2025 году президент России Владимир Путин присвоил Ираде Зейналовой, назначенной послом РФ на Маврикии, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

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Николь Вербер
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