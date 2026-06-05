Зейналова отреагировала на введённые против неё санкции встречным вопросом

Посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова на полях ПМЭФ отреагировала на вопрос об украинских санкциях, введённых против неё. Дипломат призналась, что даже не знала о таких ограничениях.

Корреспондент «Ленты.ру» спросил, повлияли ли меры Киева на её жизнь. Зейналова в ответ удивилась самому факту попадания в санкционный список.

«Я ничего про это не знаю, против меня введены санкции?» — сказала она.

До назначения на дипломатический пост Зейналова была одной из самых известных телеведущих в России. С 2012 по 2016 год она вела итоговую программу «Время», а позже работала ведущей «Итогов недели» на НТВ. Украина ввела масштабные ограничения против российских граждан и компаний ещё в мае 2021 года. Тогда под санкции попали представители российских СМИ и телеведущие, среди которых оказалась и Зейналова.