Путин повысил дипломатический ранг Ирады Зейналовой на Маврикии

Президент России Владимир Путин новым указом повысил дипломатический ранг посла страны на Маврикии Ираде Зейналовой – теперь она чрезвычайный и полномочный посол. Документ за подписью главы государства был опубликован на официальном портале правовых актов.

«Присвоить дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла... Зейналовой Ираде Автандиловне — чрезвычайному и полномочному послу РФ в Республике Маврикий», — сказано в указе Путина.