1 ноября, 09:01

Путин повысил дипломатический ранг Ирады Зейналовой на Маврикии

Обложка © МИД РФ

Президент России Владимир Путин новым указом повысил дипломатический ранг посла страны на Маврикии Ираде Зейналовой – теперь она чрезвычайный и полномочный посол. Документ за подписью главы государства был опубликован на официальном портале правовых актов.

«Присвоить дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла... Зейналовой Ираде Автандиловне — чрезвычайному и полномочному послу РФ в Республике Маврикий», — сказано в указе Путина.

Журналистка и телеведущая Ирада Зейналова, назначенная послом Российской Федерации на Маврикии, официально вручила верительные грамоты президенту страны Притвираджсингу Рупану в октябре прошлого года. Таким образом, она представляет там нашу страну уже год. За работу Путин в декабре присвоил ей ранг полномочного посланника первого класса.

