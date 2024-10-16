Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия
Ирада Зейналова и президент Маврикии Притвираджсинг Рупан. Обложка © Telegram / Russian Embassy in Mauritius
Журналистка и телеведущая Ирада Зейналова, недавно назначенная послом Российской Федерации на Маврикии, официально вручила верительные грамоты президенту страны Притвираджсингу Рупану. Это событие осветил телеграм-канал российского посольства.
Зейналова подчеркнула, что между Россией и Маврикием сложились тёплые и искренние отношения, которые продолжаются уже 56 лет. Также она отметила, что у двух стран есть значительные перспективы для расширения экономического и гуманитарного сотрудничества. По её словам, Россия намерена продолжать поддерживать Маврикий, чтобы укреплять безопасность и благополучие обеих стран.
Ранее премьер-министр страны Правинд Джагнат заявил через социальные сети, что длительный процесс деколонизации страны в связи с возвращением архипелага Чагос в состав государства завершён. На данный момент Маврикий контролируется силами островного государства.