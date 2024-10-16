Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия

Зейналова подчеркнула, что между Россией и Маврикием сложились тёплые и искренние отношения, которые продолжаются уже 56 лет. Также она отметила, что у двух стран есть значительные перспективы для расширения экономического и гуманитарного сотрудничества. По её словам, Россия намерена продолжать поддерживать Маврикий, чтобы укреплять безопасность и благополучие обеих стран.